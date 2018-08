HSV: News und Gerüchte zum Hamburger SV - Interesse an Huddersfield-Youngster?

Der Hamburger SV könnte einen Ersatzmann für den schwer verletzten Samperio in der Premier League gefunden haben. Von der DFL gibt's einen Haufen Geld für die Rothosen, im Pokal wartet ein unangenehmer Gegner - in der Liga am Montaggabend Arminia Bielefeld (20.30 Uhr im LIVETICKER).

Dia aktuellen News und Gerüchte rund um den HSV.

HSV-Gerücht: Interesse an Abdelhamid Sabiri von Huddersfield?

Auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer am Knie verletzten Jairo Samperio, der wohl den Rest der Saison ausfällt, soll der Hamburger SV in der Premier League - genauer gesagt bei Huddersfield - fündig geworden sein.

Die Fan-Seite HSV Der Dino berichtet von Verhandlungen mit Abdelhamid Sabiri, das will die Seite aus dem Umfeld des 21-Jährigen erfahren haben. Sabiri ist im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln zuhause und erzielte für den 1. FC Nürnberg in der 2. Liga fünf Tore in neun Spiele, ehe er im vergangenen Sommer für 1,5 Millionen Euro auf die Insel wechselte.

Dort ist der in Deutschland aufgewachsene Marokkaner aber noch ohne Torerfolg. Letztmals stand der Angreifer beim 1:6 gegen Manchester City für das Team von David Wagner auf dem Platz.

Hamburger SV: 21 Millionen Euro Prämie von DFL

Der HSV kassierte zu Beginn der laufenden Saison einem Bericht des kicker zufolge 21,424 Millionen Euro aus den Erlösen der nationalen Medien- und Sponsorenvermarktung von der DFL. Das bedeutet für die Rothosen in Sachen DFL-Prämien in der 2. Liga Platz zwei hinter Köln (24,781 Millionen) und vor dem FC Ingolstadt (17,525 Millionen).

In der vergangenen Erstligasaison bekamen die Hamburger noch 35 Millionen Euro. In der Bundesliga kassiert der FC Bayern als TV-Krösus 65,4 Millionen Euro.

TV-Gelder in der Bundesliga: Diese Klubs kassieren die meisten Prämien © getty 1/19 Die DFL hat zum Saisonbeginn 2018/19 eine Rekordsumme aus den Vermarktungsrechten an die Profiklubs in Deutschland ausgeschüttet. SPOX zeigt euch, welche Bundesligaklubs die meisten TV-Gelder kassieren. © getty 2/19 Platz 18: Fortuna Düsseldorf (25,412 Mio. Euro) © getty 3/19 Platz 17: 1. FC Nürnberg (29,367 Mio. Euro) © getty 4/19 Platz 16: Hannover 96 (33,689 Mio. Euro) © getty 5/19 Platz 15: SC Freiburg (36,682 Mio. Euro) © getty 6/19 Platz 14: VfB Stuttgart (39,815 Mio. Euro) © getty 7/19 Platz 13: RB Leipzig (40,352 Mio. Euro) © getty 8/19 Platz 12: FSV Mainz 05 (45,822 Mio. Euro) © getty 9/19 Platz 11: VfL Wolfsburg (46,381 Mio. Euro) © getty 10/19 Platz 10: FC Augsburg (48,645 Mio. Euro) © getty 11/19 Platz 9: Eintracht Frankfurt (51,594 Mio. Euro) © getty 12/19 Platz 8: Werder Bremen (54,686 Mio. Euro) © getty 13/19 Platz 7: Hertha BSC (56,665 Mio. Euro) © getty 14/19 Platz 6: Borussia Mönchengladbach (58,531 Mio. Euro) © getty 15/19 Platz 5: TSG Hoffenheim (58,81 Mio. Euro) © getty 16/19 Platz 4: Bayer Leverkusen (61,658 Mio. Euro) © getty 17/19 Platz 3: FC Schalke 04 (62,72 Mio. Euro) © getty 18/19 Platz 2: Borussia Dortmund (64,119 Mio. Euro) © getty 19/19 Platz 1: FC Bayern München (65,4 Mio. Euro)

DFB-Pokal: HSV gegen St.-Pauli-Bezwinger Wehen Wiesbaden

Der HSV muss in der 2. Runde des DFB-Pokal die Reise zum SV Wehen Wiesbaden antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Der Drittligist ist ein undankbares Los und hat schon in der ersten Runde für Furore gesorgt, als die Hessen den FC St. Pauli aus dem Wettbewerb warfen. Der HSV bekleckerte sich in Runde eins ebenfalls nicht mit Ruhm und hatte beim 5:3 gegen die TuS Erndtebrück große Probleme gegen einen Fünftligisten.

HSV-News: Die bisherigen Pflichtspiele 2018/19