HSV-News und -Gerüchte: Kommt Stuttgarts Özcan als Ersatz für verletzten Jairo?

Der HSV hat anscheinend einen Spieler vom VfB Stuttgart als Ersatz für den verletzten Jairo Samperio auf der Liste. Julian Pollersbeck freut sich über den fehlenden Videobeweis in der zweiten Liga.

Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den Hamburger SV.

Stuttgarts Özcan beim HSV ein Kandidat als Jairo-Ersatz?

Wie die Bild berichtet, gilt Berkay Özcan vom VfB Stuttgart als einer der Wunschkandidaten beim Hamburger SV, um den verletzungsbedingten Ausfall von Offensivmann Jairo Samperio aufzufangen. Allerdings sollen die Hanseaten auch die Verpflichtung anderer Kandidaten ausloten.

Für die Schwaben stand Özcan in der letzten Saison in 17 Ligaspielen auf dem Platz, kam aber vor allem in der Rückrunde nur noch sporadisch zum Einsatz.

Özcans Leistungsdaten für den VfB Stuttgart

Wettbwerb Spiele Tore Assists Bundesliga 17 1 3 2. Liga 21 2 3 DFB-Pokal 5 1 1

Pollersbeck freut sich über fehlenden Videobeweis

Julian Pollersbeck hat sich nach dem 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld über den fehlenden Videobeweis in der 2. Liga gefreut.

Der Keeper hatte in der 42. Minute für den Aufreger der Partie gesorgt, als er einen Abschluss von Andreas Voglsammer an der Strafraumgrenze mit den Händen abwehrte. Auch Zeitlupen brachten keinen finalen Aufschluss, ob die Rettungsaktion noch innerhalb des Strafraums erfolgt war.

"Vom Gefühl her war es knapp, aber ich dachte, ich war drin. Ich bin extra noch in den Strafraum zurückgesprungen", erklärte der Schlussmann nach der Partie: "Dass es in der 2. Liga keinen Videobeweis gibt, war in der Situation für mich vielleicht mal ganz gut."