2. Bundesliga heute live: Dynamo Dresden, St. Pauli, Union Berlin und Holstein Kiel im TV, Livestream und Liveticker

Der heutige Zweitliga-Sonntag bietet drei weitere Partien aus dem deutschen Unterhaus. Dabei kommt es zur Begegnung zwischen Union Berlin und St. Pauli sowie zum Aufeinandertreffen von Jahn Regensburg und Holstein Kiel. Außerdem empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Heidenheim. SPOX gibt euch einen Überblick über die Spiele und zeigt die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Das Spiel zwischen Union Berlin und St. Pauli ist dabei die Spitzenpartie des Spieltags, schließlich spielen zwei bisher ungeschlagene Teams gegeneinander, die vor dem Spieltag die Plätze sechs und eins in der Tabelle belegten.

Auch Kiel ist mit vier Punkten und einem Sieg im Pokal souverän in die Saison gestartet, Gegner Regenburg schwächelte zuletzt hingegen in der Liga und schied im Pokal gegen Chemie Leipzig aus. Es ist zudem das Duell der beiden letztjährigen Aufsteiger, die ihre starke Leistung aus der vergangenen Saison nun wiederholen wollen.

Auch Dresden und Heidenheim sind nicht wirklich gut in die Saison gestartet und wollen mit einem Sieg im direkten Duell die Wende schaffen.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt auch in dieser Saison die exklusiven Liverechte an der 2. Bundesliga und zeigt alle Spiele live. Für seine Kunden bietet der Sender alle Übertragungen zudem als Livestream bei Sky Go an.

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Spiele am Samstag mit dem 1. FC Köln

Sky zeigt die Konferenz der drei Spiele dabei über den Kanal Sky Sport Bundesliga 2. Das Einzelspiel zwischen den Eisernen und St. Pauli kommt derweil auf Sky Bundesliga 3. Dresden gegen Heidenheim findet ihr auf Sky Bundesliga 4 und Regensburg - Kiel läuft auf Sky Bundesliga 5.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Kommentator Einzelspiel Kommentator Konferenz 13:30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Jörg Dahlmann 13:30 Uhr Union Berlin FC St. Pauli Hansi Küpper Klaus Veltman 13:30 Uhr Jahn Regensburg Holstein Kiel Toni Tomic Holger Pfandt

2. Bundesliga: Liveticker zu allen Spielen heute live

Falls ihr ein Spiel mal nicht live vor dem Fernseher verfolgen könnt, bietet euch SPOX zu allen Begegnungen der 2. Bundesliga einen Liveticker an. Hier kommt ihr zur Übersicht.

2. Liga heute live: der 3. Spieltag im Überblick

Nach dem heutigen Sonntag kommt es morgen noch zum Abschluss des 3. Spieltags. Erstligaabsteiger Hamburg empfängt in seiner ersten Zweitliga-Saison Arminia Bielefeld.