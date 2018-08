Hamburger SV: Der Spielplan des HSV - Gegner, Datum, Termine, Partien.

Mit dem 3:0-Sieg im heimischen Volksparkstadion gegen Arminia Bielefeld zum Abschluss des 3. Spieltags hat der Hamburger SV den Anschluss an die Tabellenspitze in Liga zwei gehalten. SPOX gibt euch eine Übersicht über die kommenden Spiele des HSV.

Nach der Niederlage gegen Holstein Kiel zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison zeigte sich der HSV am zweiten und dritten Spieltag klar verbessert. Sowohl in Sandhausen als auch gegen Arminia Bielefeld überzeugten die Rothosen mit 3:0 Siegen.

HSV-Spielplan in der 2. Liga: Gegner, Partien, Paarungen

Datum Gegner Austragungsort Samstag, 01.09.2018 Dynamo Dresden DDV-Stadion Samstag, 15.09.2018 Heidenheim Volksparkstadion Sonntag, 23.09.2018 Jahn Regensburg Volksparkstadion Donnerstag, 27.09.2018 Greuther Fürth Stadion am Laubenweg Sonntag, 30.09.2018 St. Pauli Volksparkstadion

DFB-Pokal: Der HSV zu Gast bei Wehen Wiesbaden

Nachdem der HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 5:3 gegen Oberligist TuS Erndtebrück gewinnen konnte, müssen die Rothosen in Runde zwei bei Wehen Wiesbaden antreten. Der Drittligist hat sich in der ersten Runde gegen den Hamburger Stadtrivalen St. Pauli mit 3:2 durchgesetzt. Die Partie steigt am 30. oder 31. Oktober, der genaue Termin wird in Kürze vom DFB bekannt gegeben.

"Wir sind durch die 1. Runde gewarnt, dass man im Pokal bei einem Drittligaverein absolut fokussiert sein muss. Wir müssen unsere Leistung zu 100% abrufen, um in die nächste Runde einzuziehen. Wir wollen unbedingt das Achtelfinale erreichen", erklärte HSV-Sportdirektor Ralf Becker.