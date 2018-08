FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 heute in der 2. Liga live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC St. Pauli empfängt am zweiten Spieltag der Zweitliga-Saison den SV Darmstadt 98. (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Hier erhaltet ihr die nötigen Informationen zur Partie und zur Übertragung im TV und Livestream.

Sowohl der FC St. Pauli als auch der SV Darmstadt 98 gewannen ihre erste Partie in der neuen Zweitliga-Spielzeit.

2. Bundesliga: Wann und wo findet St. Pauli gegen Darmstadt statt?

Die Partie zwischen St. Pauli und Darmstadt 98 findet am heutigen Freitag, den 10. August statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburgs Stadtteil St. Pauli. Das Stadion fasst insgesamt 29.546 Zuschauer.

© getty

St. Pauli - Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und den SV Darmstadt wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Fünf Minuten vor Anpfiff startet Sky die Übertragung aus dem Millerntor-Stadion.

Kommentar: Sven Haist

Falls ihr gerade keinen TV parat habt, könnt ihr das Spiel auch am PC, Smartphone oder Tablet via Sky Go verfolgen.

Zudem bietet die Streamingplattform DAZN 40 Minuten nach Spielende Highlight-Videos der Partie an.

St. Pauli gegen Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im Liveticker

Wie immer bietet SPOX auch einen Liveticker zur Partie St. Pauli gegen Darmstadt 98 an. Hier bleibt ihr über alle Geschehnisse aus Hamburg informiert.

St. Pauli gegen den SV Darmstadt 98: Die Aufstellungen

Die offiziellen Startaufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie bekanntgegeben.

FC St. Pauli: Traumstart in die Saison?

Der FC St. Pauli ist mit einem Sieg über den 1. FC Magdeburg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Die Tore für die Hamburger erzielten Christopher Buchtmann und Marvin Knoll.

Mit einem Sieg gegen den SV Darmstadt könnten die Kiezkicker ihren Traumstart in die neue Spielzeit perfekt machen.

Marcel Heller vor Comeback bei SV Darmstadt 98

Nach seiner Saison beim FC Augsburg kehrte Marcel Heller diesen Sommer wieder zum SV Darmstadt zurück. Dabei könnte er gegen die Kiezkicker endlich wieder zum Einsatz kommen. Beim Saisonauftakt fehlte der Rückkehrer noch wegen einer Rotsperre aus der vergangenen Spielzeit.

"Er ist gut drauf, brennt auf seinen Einsatz", sagte Trainer Dirk Schuster am Mittwoch: "Ein Einsatz ist im Bereich des Möglichen, er wird definitiv im Kader stehen."

2. Bundesliga: Die Ergebnisse des ersten Spieltages