Dynamo Dresden gegen den 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 2. Liga empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Heidenheim. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

In den Parallelspielen der 2. Liga trifft Jahn Regensburg auf Holstein Kiel und Union Berlin auf den FC St. Pauli. Alle Informationen zu den Sonntagsspielen der 2. Liga heute gibt es hierauf einen Blick.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dynamo Dresden gegen den 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Heidenheim wird am Sonntag um 13.30 Uhr im DDV-Stadion in Dresden angepfiffen.

Das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein, stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie exklusiv.

Die Übertragung auf Sky beginnt um 13 Uhr. Dabei haben die Zuschauer die Wahl, ob sie das Match auf Sky Bundesliga 4 & HD als Einzelspiel sehen oder ob sie auf Sky Bundesliga 2 & HD die Konferenz verfolgen wollen.

Das sind die Sky-Kommentatoren für Dynamo Dresden gegen 1. FC Heidenheim:

Torsten Kunde (Einzelspiel)

Jörg Dahlmann (Konferenz)

© getty

Dynamo Dresden gegen Heidenheim: Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zahlreiche Liveticker aus der Welt des Sports an. Neben allen Partien der Bundesliga hat SPOX auch alle Spiele der 2. Liga im Angebot. Hier geht's zum Liveticker zum Spiel zwischen Dynamo Dresden und Heidenheim. Zur Konferenz geht es hier entlang.

Wer die Partie nicht live sehen kann, hat die Möglichkeit, die Highlights auf DAZN zu sehen. Dort sind die Zusammenfassungen bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben internationalem Fußball auch die Highlights der Bundesliga und 2. Liga zeigt. Außerdem kommen auch alle US-Sport-Fans auf ihre Kosten, denn auf DAZN gibt es Livestreams aus der NBA, NFL und MLB. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet ein Abonnement nur 9,99 Euro. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Dynamo Dresden gegen Heidenheim: Zweiter Saison-Sieg für Dresden?

Nachdem Dresden mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg in die Saison 2018/19 gestartet ist, gab es zuletzt gegen Arminia Bielefeld eine Niederlage. Somit steht Dresden nach zwei Spielen mit drei Punkten da. Im Pokal ist das Team von Christian Fiel gegen Rödinghausen mit 2:3 ausgeschieden.

Das ist der Spielplan von Dynamo Dresden in den kommenden Wochen:

Spieltag Gegner 4. HSV (H) 5. Regensburg (A) 6. Darmstadt (H)

Heidenheim gegen Dynamo Dresden: Warten auf ersten Saisonsieg

Die Heidenheimer hingegen warten weiterhin auf den ersten Sieg in der Spielzeit 2018/19. Zum Auftakt trennte sich Heidenheim sowohl von Bielefeld als auch von Kiel mit 1:1. Dafür ist die Mannschaft von Frank Schmidt im Pokal in der zweiten Runde vertreten. In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich Heidenheim gegen Jeddeloh mit 5:2 durch.

Das sind die kommenden Gegner von Heidenheim: