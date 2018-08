DSC Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am Samstag empfängt der DSC Arminia Bielefeld Dynamo Dresden zum 2. Spieltag in der 2. Liga. Ob das Spiel im Free-TV übertragen wird und wo ihr das Match im Livestream bzw. Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Der DSC Arminia Bielefeld empfängt am 2. Spieltag in der 2. Bundesliga in seinem ersten Heimspiel der Saison Dynamo Dresden. Die Ostwestfalen sind mit einem 1:1-Unentschieden beim 1. FC Heidenheim in die Spielzeit 2018/19 gestartet, Dresden gewann mit 1:0 zuhause gegen den MSV Duisburg.

DSC Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden: Anstoß, Spielort

Die Partie Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden wird am Samstag um 15.30 Uhr in der SchücoArena in Bielefeld angepfiffen. Das Stadion an der Melanchthonstraße bietet Platz für 26.515 Zuschauer.

2. Liga heute live: DSC Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden im TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für alle 306 Spiele der 2. Liga besitzt der Pay-TV-Sender Sky, der sowohl eine Konferenz bei gleichzeitig stattfindenden Partien zeigt, als auch Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden im Einzelspiel.

Die Vorberichterstattung startet ab 14.55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator begleitet Torsten Kunde das Match zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden.

Wer einen Sky-Receiver inkl. freigeschalteter Smartcard besitzt, kann das Spiel am Fernseher verfolgen. Zusätzlich bietet Sky den Service, das Spiel auch im Livestream bei SkyGo zu sehen. 40 Minuten nach Abpfiff der Partie können auf DAZN die Highlights des Spiels abgerufen werden.

Auf SPOX könnt ihr das Spiel und alle weiteren Partien der 2. Liga im Liveticker verfolgen.

DSC Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden: Welcher Schiedsrichter leitet die Partie?

Schiedsrichter bei der Begegnung Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden ist Sven Jablonski. Ihm assistieren Thomas Gorniak und Daniel Riehl an den Seitenlinien. Vierter Offizieller ist Dr. Riem Hussein.

© getty

Die voraussichtlichen Aufstellungen zu Bielefeld gegen Dresden

Bielefeld: Ortega - C. Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Edmundsson, Prietl, Seufert, Staude - Klos, Voglsammer

Ortega - C. Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Edmundsson, Prietl, Seufert, Staude - Klos, Voglsammer Dresden: Schubert - Dumic, Kreuzer, Hamalainen - Wahlqvist, Ebert, Nikolaou, Heise - Koné, L. Röser, Duljevic

2. Liga live: Alle Paarungen des 2. Spieltags

Während am Freitag mit dem HSV und Kiel nur zwei Teams im Einsatz sind, wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag fleißig gespielt. Am Montag schließen Dynamo Dresden und der MSV Duisburg den Spieltag ab.