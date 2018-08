2. Liga, 3. Spieltag: Bochum fährt zweiten Saisonsieg ein - Darmstadt souverän

Der VfL Bochum hat am 3. Spieltag der 2. Liga seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und damit den Kontakt zur Tabellenspitze hergestellt. Der SV Darmstadt 98 hat einen souveränen Erfolg gegen den MSV Duisburg eingefahren. Am Samstag trifft der 1. FC Köln auf Aue (13 Uhr im LIVETICKER). Der Hamburger SV beschließt den Spieltag am Montag gegen Arminia Bielefeld.

Der VfL Bochum hat fünf Tage nach seinem blamablen Pokal-Aus die nötige Reaktion gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gewann zum Auftakt des dritten Spieltags gegen Schlusslicht SV Sandhausen mit 1:0 (0:0).

Robert Tesche (54.) erzielte in einem bis dahin zähen Spiel den Führungstreffer der Gastgeber, die am vergangenen Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals am Viertligisten Weiche Flensburg gescheitert waren (0:1).

Der MSV Duisburg bleibt nach einem völlig verpatzten Saisonstart das Sorgenkind der 2. Liga. Das Team von Trainer Ilja Grujew unterlag auch am dritten Spieltag beim SV Darmstadt mit 0:3 (0:0) und ist punkt- und torlos Tabellenletzter. Marcel Heller (68.), Serdar Dursun (74.) und Tobias Kempe (86.) entschieden die Partie zugunsten der Lilien, die durch den Sieg auf Platz zwei kletterten.

VfL Bochum - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Tesche (54.)

SV Darmstadt 98 - MSV Duisburg 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Heller (68.), 2:0 Dursun (74.), 3:0 Kempe (86.)

2. Liga: Die Spiele des 3. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Liveticker Sa., 25.08.2018 13 Uhr 1.FC Köln Erzgebirge Aue LIVETICKER Sa., 25.08.2018 13 Uhr 1.FC Magdeburg FC Ingolstadt LIVETICKER Sa., 25.08.2018 13 Uhr Greuther Fürth SC Paderborn LIVETICKER So., 26.08.2018 13:30 Uhr Dynamo Dresden 1.FC Heidenheim LIVETICKER So., 26.08.2018 13:30 Uhr Union Berlin FC St. Pauli LIVETICKER So., 26.08.2018 13:30 Uhr Jahn Regensburg Holstein Kiel LIVETICKER Mo., 27.08.2018 20:30 Uhr Hamburger SV DSC Arminia Bielefeld LIVETICKER

