HSV: Testspiele und Trainingslager vor der ersten Zweitligasaison

Am ersten Augustwochenende startet der HSV in seine erste Spielzeit in der zweiten Liga. Zuvor treffen die Hanseaten noch auf einige hochkarätige Gegner in der Saisonvorbereitung. SPOX zeigt euch den Fahrplan der Hanseaten.

Zum Abschluss des zweiten Trainingslagers in Bad Erlach steht am 14. Juli um 19 Uhr ein Testspiel gegen Rapid Wien auf dem Programm des HSV.

Trainer Christian Titz sieht das Spiel als echten Härtetest: "Ich bin gespannt, wie wir es schaffen, gegen eine Mannschaft zu spielen, die schon deutlich weiter als wir in der Vorbereitung ist. Rapid beginnt schon nächste Woche mit der Saison. Die Mannschaft wird physisch in einem guten Zustand sein."

Der HSV wird bis zum Saisonstart noch weitere Testspiele absolvieren, den Härtetest vor dem Ligastart gegen Holstein Kiel markiert das Aufeinandertreffen mit der AS Monaco am 28. Juli.

HSV: Die Testspiele und Vorbereitungsturniere im Überblick

Termin Zeit Veranstaltung 14.07.2018 19 Uhr Testspiel gegen Rapid Wien 21.07.2018 14 Uhr Vorbereitungsturnier mit SV Meppen und Stoke City 28.07.2018 10 Uhr 4. HSV-Volksparkfest 28.07.2018 16 Uhr Testspiel gegen AS Monaco

HSV: So lief die bisherige Vorbereitung

Die ersten beiden Spiele gegen unterklassige Teams konnten die Hamburger jeweils zweistellig gewinnen. Gegen den Büdelsdorfer TSV gewannen die Hanseaten 18:0, gegen TuS Dassendorf 10:0.

Gegen den dänischen Erstligisten FC Aarhus folgte aber eine herbe 1:5-Heimschlappe. Beim ZSKA Moskau präsentierte sich der HSV wieder in besserer Form und konnte das Spiel durch ein Elfmetertor von Lewis Holtby mit 1:0 für sich entscheiden.

Wann startet der HSV in die Zweitligasaison?

Der Hamburger SV eröffnet die Zweitliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Das Spiel beginnt am 3. August um 20.30 Uhr. Am 18. August reist die Mannschaft von Christian Titz darüber hinaus in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Regionalligist TuS Erndtebrück.

Die ersten fünf Spieltage des Hamburger SV in der zweiten Liga