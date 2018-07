HSV-News und -Gerüchte: Zweistellige Ablöse für Douglas Santos?

International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians J1 League Kobe -

Iwata Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Es gibt Angebote für Linksverteidiger Douglas Santos, doch der HSV hat eine hohe Schmerzgrenze beim Brasilianer. Trainer Christian Titz adelt Kapitän Aaron Hunt, während Andre Hahn gegen seinen Ex-Verein nachtritt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den HSV.

HSV: Santos nur bei hoher Ablöse zu haben

Laut Informationen der Bild gibt es Interesse an Hamburgs Linksverteidiger Douglas Santos. Der HSV scheint den Brasilianer aber anscheinend erst ab einer zweistelligen Millionensumme abgeben zu wollen.

Sport-Vorstand Ralf Becker reiste bereist angeblich persönlich nach Brasilien, um mit Santos zu sprechen und ihm von einem Verbleib zu überzeugen.

HSV: Kapitän Aaron Hunt wird zum Schlüsselspieler

Am Freitag startet der HSV in seine erste Zweitligasaison gegen Holstein Kiel und Trainer Christian Titz setzt dabei vor allem auf Aaron Hunt, der nach dem Abstieg nun Kapitän der Rothosen ist.

"Aaron hat eine hohe Spielintelligenz, er variiert ständig sein Spiel. Er hat das Gespür, wann er in die Tiefe reingehen und sich wieder fallen lassen muss", lobte der Coach seinen neuen Spielführer in der Mopo.

Wo Hunt am Freitag spielen wird, verriet Titz aber noch nicht. Für Hunt sei dies aber kein Problem: "Ich kann im Spiel umswitchen. Damit tue ich mich nicht schwer, während einer Partie immer wieder zu variieren."

© getty

Hahn froh über HSV-Abschied

Schon weg ist dagegen Andre Hahn, der in Hamburg nie richtig ankam und in 24 Spielen nur drei Tore erzielte. Nun gestand der Neu-Augsburger ein, dass es ein Fehler war, in die Hansestadt zu wechseln.

"Ich würde definitiv nicht wieder nach Hamburg gehen, da könnten sie Champions League spielen und mir bieten, was sie wollen", gab Hahn im Interview mit dem kicker an.

Was ihn in Hamburg vor allem gestört hat, war laut Hahn der fehlende Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: "Die Mannschaft war geteilt und nicht eins." Als "Fehlentscheidung" wollte Hahn sein Intermezzo an der Elbe dennoch nicht abstempeln, vielmehr war es eine Entscheidung, "aus der ich viel gelernt habe."

Die Karriere-Stationen von Andre Hahn