KSC - Erzgebirge Aue: Das Relegationshinspiel heute live im TV und Livestream

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! J2 League Live Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Super Liga Roter Stern -

Vozdovac Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Im Relegationshinspiel der 2. Bundesliga empfängt heute Drittligist Karlsruher SC Zweitligist Erzgebirge Aue (18.15 Uhr im LIVETICKER). Hier findet ihr alle Infos, wie ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Aufgrund unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen musste Aue am 34. Spieltag eine 0:1-Niederlage gegen Darmstadt hinnehmen und rutschte dadurch auf den Relegationsplatz ab. Beide Versuche der Veilchen, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, wurden vom DFB-Sportgericht abgewiesen.

Keine guten Erfahrungen sammelte der Karlsruher SC bislang in der 2009 wieder eingeführten Relegation. Sowohl 2012 als 16. der zweiten Liga gegen Drittligist Jahn Regensburg als auch 2015 als Tabellendritter der zweiten Liga gegen den Hamburger SV zogen die Badener jeweils den Kürzeren.

Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue im TV oder Livestream sehen

Im ersten Vergleich hat stets der Drittligist zunächst Heimrecht. Sascha Stegemann wird die Partie im Karlsruher Wildparkstadion um 18.15 Uhr anpfeifen.

Genauso wie das Rückspiel ist auch das Hinspiel im ZDF zu sehen. Der Free-TV-Sender startet seine Vorberichterstattung um 18 Uhr mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein, Martin Schneider kommentiert die Partie. Auch im frei zugänglichen Livestream des ZDF kann die Partie verfolgt werden.

Alternativ hat auch Eurosport die Partie im Pay-TV im Programm. Eurosport 2 HD Xtra startet mit der Vorberichterstattung um 17.45 Uhr, auch über den Eurosport-Player kann die Partie verfolgt werden. Mit folgendem Team begleitet Eurosport die Paarung:

Jan Henkel (Moderator)

Marco Hagemann (Kommentator)

Wolfgang Nadvornik (Field-Reporter)

Relegationshinspiel zwischen Karlsruher SC und Aue heute im Liveticker

Falls ihr die Partie nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, bleibt ihr auch mit dem Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden.

KSC - Aue in der Relegation: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erste eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben. So könnten beide Teams auflaufen:

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Thiede, Marc. Mehlem, Wanitzek, Muslija - Pourie, Schleusener

Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Thiede, Marc. Mehlem, Wanitzek, Muslija - Pourie, Schleusener Erzgebirge Aue: Männel - Kempe, Tiffert, Cacutalua - Rizzuto, Hertner - Riese, Fandrich - Bertram, Nazarov, Köpke

2. Liga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09

Jahr 3. der 3. Liga 16. der 2. Liga Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 1:1 3:1 n.V. 2012 Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Onsabrück Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n.V. 2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 2:0 1:2 2017 Jahn Regensburg TSV 1860 München 1:1 2:0

Ganz anders als in der Relegation zur ersten Liga gestaltet sich das Bild bei der Relegation zur zweithöchsten Spielklasse. In neun Vergleichen seit 2009 konnte der Zweitligist nur in zwei Fällen den Abstieg vermeiden.