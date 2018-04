2. Liga, 32. Spieltag: Düsseldorf und Nürnberg vor Aufstieg, Kaiserslautern am Abgrund

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga könnten Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Voraussetzung dafür wäre ein Patzer von Holstein Kiel, die beim FC Ingolstadt gastieren. Der 1. FC Kaiserslautern steht derweil in Bielefeld vor dem Sturz in die Drittklassigkeit. SPOX bietet zu jeder Partie einen LIVETICKER sowie die Highlight-Videos ab Montag 0 Uhr an. Auf DAZN gibt's die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Auf St. Pauli kommt es zudem zu einem direkten Duell im Abstiegskampf, mit einem Sieg würden die auf dem Relegationsplatz stehenden Hamburger an Greuther Fürth vorbeiziehen. Um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten benötigt auch der SV Darmstadt im eigenen Stadion gegen Union Berlin dringend ein Erfolgserlebnis.

Die Begegnungen des 32. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 27.04.2018 18.30 Uhr VfL Bochum Erzgebirge Aue SPOX Fr., 27.04.2018 18.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Kaiserslautern SPOX Sa., 28.04.2018 13 Uhr SV Darmstadt Union Berlin SPOX Sa., 28.04.2018 13 Uhr Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf SPOX Sa., 28.04.2018 13 Uhr FC St. Pauli SpVgg Greuther Fürth SPOX So., 29.04.2018 13.30 Uhr FC Ingolstadt Holstein Kiel SPOX So., 29.04.2018 13.30 Uhr FC Heidenheim SV Sandhausen SPOX So., 29.04.2018 13.30 Uhr MSV Duisburg Jahn Regensburg SPOX Mo., 30.04.2018 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig SPOX

Die Tabelle der 2. Liga