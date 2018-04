2. Liga, 30. Spieltag: Kaiserslautern erleidet weiteren Rückschlag in Bochum

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Live Angers -

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga erlitten. Das Tabellenschlusslicht verlor am 30. Spieltag auswärts beim VfL Bochum mit 2:3 (1:2). Jahn Regensburg feierte derweil einen weiteren Sieg im Rennen um den Aufstieg. SPOX gibt euch die Infos zum kommenden Spieltag und bietet zu jeder Partie einen LIVETICKER sowie die Highlight-Videos ab Montag 0 Uhr an. Auf DAZN gibt's die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Den Pfälzern fehlen weiterhin fünf Zähler auf den rettenden Relegationsplatz. Diesen hat der 1. FC Heidenheim inne, der am Sonntag Tabellenführer Fortuna Düsseldorf empfängt.

Der FCK erwischte den besseren Start und ging durch Halil Altintop (7.) früh in Führung. Für den 35-Jährigen war es das erste Tor für Kaiserslautern seit seiner Rückkehr im Januar. Doch die Antwort der Bochumer ließ nicht lange auf sich warten. Der Österreicher Lukas Hinterseer (18.) bestätigte sein gute Form und erzielte seinen zwölften Saisontreffer. Osayamen Osawe (27.) drehte per Eigentor das Spiel. Beide Tore für die Gastgeber fielen nach einem Eckball.

Auch in der zweiten Spielhälfte gelang den Gästen, die aufopferungsvoll kämpften, ein schneller Treffer. Wieder war es ein Eckstoß, dieses Mal drückte Stipe Vucur (48.) den Ball über die Linie. In der 79. Minute behielt Kevin Stöger im Gewühl im Strafraum die Übersicht und erzielte mit einem platzierten Schuss den Endstand.

Jahn Regensburg schlägt die SpVgg Greuther Fürth

Jahn Regensburg darf derweil weiter vom Durchmarsch in die Bundesliga träumen. Der Zweitliga-Aufsteiger setzte sich bei der SpVgg Greuther Fürth 2:1 durch und verkürzte den Abstand auf Holstein Kiel auf dem Relegationsplatz drei auf zwei Punkte.

SpVgg Greuther Fürth - Jahn Regensburg 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 George (48.), 0:2 George (84.), 1:2 Nandzik (88./Eigentor)

VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (2:1)

Tore: 0:1 Altintop (7.), 1:1 Hinterseer (18.), 2:1 Osawe (28./Eigentor), 2:2 Vucur (48.), 3:2 Stöger (81.)

Die Begegnungen des 30. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 13.04.2018 18.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Jahn Regensburg 1:2 (0:0) Fr., 13.04.2018 18.30 Uhr VfL Bochum 1. FC Kaiserslautern 3:2 (2:1) Sa., 14.04.2018 13 Uhr SG Dynamo Dresden Holstein Kiel SPOX Sa., 14.04.2018 13 Uhr FC Sankt Pauli 1. FC Union Berlin SPOX Sa., 14.04.2018 13 Uhr Arminia Bielefeld FC Erzgebirge Aue SPOX Sa., 14.04.2018 13 Uhr MSV Duisburg Sandhausen SPOX So., 15.04.2018 13.30 Uhr FC Ingolstadt 04 1. FC Nürnberg SPOX So., 15.04.2018 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Eintracht Braunschweig SPOX So., 15.04.2018 13.30 Uhr Heidenheim Fortuna Düsseldorf SPOX

