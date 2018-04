2. Liga, 29. Spieltag: Fortuna Düsseldorf empfängt Bochum, Arminia in Ingolstadt

NCAA March Madness Mo Nacht Wagner-Wahnsinn! Deutscher Sieg bei College-Spektakel? First Division A Brügge -

Fortuna Düsseldorf möchte am 29. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den VfL Bochum die Tabellenführung weiter ausbauen und einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga machen. Verfolger Nürnberg spielt ebenfalls zuhause und muss gegen den 1. FC Heidenheim ran. Im Duell zwischen Ingolstadt und Arminia Bielefeld geht es für beide Mannschaften darum, die Aufstiegschance zu wahren. SPOX gibt euch die Infos zum kommenden Spieltag und bietet zu jeder Partie einen LIVETICKER sowie die Highlight-Videos ab Montag 0 Uhr an. Auf DAZN gibt's die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Während es im Mittelfeld der 2. Liga eng zugeht, setzt sich Fortuna Düsseldorf an der Spitze ab. Ein Heimsieg am Freitag gegen den VfL Bochum könnte den Klub noch näher an die Bundesliga bringen. Zeitgleich versuchen sich Sandhausen und Fürth mit einem Sieg von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Aktuell liegen sie nur drei beziehungsweise zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Ganz ähnlich sieht es beim Duell am Samstag zwischen Aue und St. Pauli aus. Beide müssen weiter punkten, um nicht in die Abstiegsränge zu geraten. Ebenfalls im engen Tabellenmittelfeld befinden sich Union Berlin und Duisburg. Obwohl beide im Laufe der Saison oben mitgespielt haben, gilt auch hier der Blick in erster Linie nach unten.

Etwas schlechter sieht es für den 1. FC Heidenheim aus. Durch die Heimniederlage gegen Ingolstadt steht der Verein auf dem Relegationsplatz und muss am Sonntag beim Tabellenzweiten Nürnberg ran, der einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen will. Den braucht auch Holstein Kiel. Für die Norddeutschen geht es Zuhause gegen die abstiegsbedrohten Darmstädter.

Am Sonntag steht dann unter anderem das Duell zwischen Kaiserslautern und Regensburg an. Trotz einer guten Punkteausbeute unter Michel Frontzeck rangiert Lautern immer noch sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz. Außerdem stehen sich die Tabellennachbarn Braunschweig und Dresden gegenüber, die beide mit 36 Punkten noch um den Klassenerhalt kämpfen. Zudem kommt es zum Topspiel zwischen Ingolstadt und Arminia Bielefeld.

Die Begegnungen des 28. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 06.04.2018 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf VfL Bochum SPOX Fr., 06.04.2018 18.30 Uhr SV Sandhausen SpVgg Greuther Fürth SPOX Sa., 07.04.2018 13 Uhr Holstein Kiel SV Darmstadt 98 SPOX Sa., 07.04.2018 13 Uhr FC Erzgebirge Aue FC St. Pauli SPOX Sa., 07.04.2018 13 Uhr 1. FC Nürnberg 1. FC Heidenheim SPOX Sa., 07.04.2018 13 Uhr 1. FC Union Berlin MSV Duisburg SPOX So., 08.04.2018 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern SSV Jahn Regensburg SPOX So., 08.04.2018 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig SG Dynamo Dresden SPOX So., 08.04.2018 13.30 Uhr FC Ingolstadt DSC Arminia Bielefeld SPOX

