FC St. Pauli wochenlang ohne Waldemar Sobota - auch Lasse Sobiech verletzt

Zweitligist FC St. Pauli hat nach der Niederlage bei Fortuna Düsseldorf zwei Verletzte zu beklagen. Wie der Verein am Montag bekannt gab, müssen die Hamburger längere Zeit auf Offensivspieler Waldemar Sobota verzichten. Der 30 Jahre alte Pole riss sich am Sonntag die Plantarfaszie an der rechten Ferse. Innenverteidiger Lasse Sobiech (27) erlitt eine Innenbandzerrung und Prellung des linken Sprunggelenks.

Sobota war in Düsseldorf ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt, wird konservativ behandelt und fällt die nächsten Wochen aus. Über Sobiechs Rückkehr wird "von Tag zu Tag" entschieden. Der FC St. Pauli steht nach 25 Spieltagen mit 34 Punkten im Tabellenmittelfeld.