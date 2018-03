Ciriaco Sforza glaubt an Rettung: "FCK schafft Klassenerhalt"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Ciriaco Sforza glaubt noch an die Rettung seines früheren Klubs 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga.

"Ich verfolge das Geschehen auch aus der Schweiz sehr aufmerksam und bin überzeugt, dass der FCK den Klassenerhalt noch schafft. Das neue Führungsteam leistet ausgezeichnete Arbeit", sagte der 48-Jährige, der 230 Pflichtspiele für den viermaligen Meister bestritten hat und 1998 mit den Roten Teufeln als Aufsteiger den Titel holte, dem SID.

Trotz des Aufschwungs unter dem neuen Trainer Michael Frontzeck liegt der FCK nach wie vor auf den letzten Tabellenplatz. Dennoch ist Sforza von einer Renaissance in der Pfalz überzeugt. "Sollte im Sommer positiv über die Ausgliederung der Profiabteilung abgestimmt werden, steht einer gesunden Runderneuerung des Klubs nichts mehr im Wege", äußerte der frühere Spielmacher.

Die Klubmitglieder entscheiden am 3. Juni darüber, ob der Lizenzspielerbereich in eine separate Kapitalgesellschaft ausgelagert werden darf. "Um im modernen Fußball mithalten zu können, ist das wichtig", sagte Sforza: "Das wird an der Identität dieses tollen Vereins nichts ändern. Wir träumen doch alle davon, dass der FCK in die Bundesliga zurückkehrt."