2. Liga: VfL Bochum holt Ilja Kaenzig als Sprecher des Vorstands

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Serie A Udinese -

AS Rom Primera División Eibar -

FC Barcelona Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Angers -

St. Etienne Serie A FC Turin -

Juventus Ligue 1 Troyes -

Dijon Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis

Der VfL Bochum setzt seinen personellen Umbau in der Führungsebene fort. Wie der Tabellen-14. am Dienstag bekannt gab, ersetzt der frühere Bundesliga-Manager Ilja Kaenzig den bisherigen kaufmännischen Vorstand Wilken Engelbracht. Der 44-jährige Kaenzig bildet fortan gemeinsam mit dem neuen Sportvorstand Sebastian Schindzielorz das Führungsduo. Kaenzig firmiert beim früheren Bundesligisten offiziell als Sprecher des Vorstands.



"Wir sind froh, einen so erfahrenen Manager wie Ilja Kaenzig für Bochum gewonnen zu haben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis: "Es zeigt, dass der VfL nach wie vor zu den guten Adressen im deutschen Fußball gehört. Wir wollen mit ihm den Kurs der wirtschaftlichen Konsolidierung fortsetzen, zugleich sportlich erfolgreich sein."

Der Schweizer Kaenzig war in der Bundesliga zunächst von 1998 bis 2004 bei Bayer Leverkusen als rechte Hand von Manager Reiner Calmund tätig, im Anschluss war er mehr als zwei Jahre Geschäftsführer und Sportdirektor bei Hannover 96.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der VfL Bochum in einem Doppelschlag seinen Sportvorstand Christian Hochstätter und Trainer Jens Rasijewski entlassen. Ex-Profi Schindzielorz wurde in diesem Zuge zu Hochstätters Nachfolger ernannt, am Sonntag gaben die Westfalen die Verpflichtung des früheren DFB-Sportdirektors Robin Dutt für den Posten des Cheftrainers bekannt.