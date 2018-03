"Für Jeff erfolgreich sein" - FCK zum Wiederholungsspiel in Darmstadt

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Darmstadt 98 und der 1. FC Kaiserslautern begegnen sich am Mittwoch zu einem Wiederholungsspiel unter besonderen Umständen. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg überlebenswichtig im Abstiegskampf der 2. Liga.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch zum zweiten Mal binnen vier Wochen bei Darmstadt 98 antreten muss, ist Jeff Strasser weiterhin präsent. Auch wenn er nicht mehr als Trainer auf der FCK-Bank sitzen wird, ist das Wiederholungsspiel (18.30 Uhr im LIVETICKER) des Letzten beim Vorletzten der 2. Fußball-Bundesliga schließlich trotz sportlicher Brisanz vor allem mit dem Luxemburger verknüpft.

"Es war eine schlimme Situation vor allem für Jeff, aber auch für das ganze Trainerteam, die Betreuer und uns Spieler", sagte Linksverteidiger Leon Guwara der Rheinpfalz und erinnerte sich an den Zwischenfall in der Kabine: "Aber wir müssen professionell damit umgehen. Wir wollen auch für ihn das Spiel erfolgreich bestreiten."

Beim Stand von 0:0 war die Partie Ende Januar abgebrochen worden, weil Strasser in der Halbzeit mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der 43-Jährige schwebte anschließend zwar nicht in Lebensgefahr, musste sein Amt beim viermaligen deutschen Meister allerdings aufgeben. Sein Nachfolger Michael Frontzeck glaubt ungeachtet dieses Schockerlebnisses nicht an Nachwirkungen bei seiner neuen Mannschaft.

Kaiserslautern: Frotzeck holt zwei Siege zum Einstand

"Trotz der Umstände beim letzten Spiel in Darmstadt sind die Jungs stabil - auch weil Jeff die Sache verhältnismäßig gut überstanden hat", sagte der 53-Jährige und geht optimistisch in das Kellerduell: "Wir haben sechs Punkte aus drei Spielen geholt - das ist erst einmal okay. Jetzt wollen wir uns auch in den kommenden Spielen gut präsentieren und möglichst etwas Zählbares mitnehmen."

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Partien unter Frontzeck hatte sich das zuvor abgeschlagene Tabellenschlusslicht in den letzten Wochen zumindest etwas ans rettende Ufer herangerobbt.

Am Freitag kassierten die Pfälzer dann aber eine ernüchternde 0:1-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen. Trotzdem trennen Kaiserslautern und die direkt davor platzierten Darmstädter vor dem direkten Duell nur noch vier Punkte.

Transferkosten: Die teuersten Mannschaften Europas © getty 1/22 Das CIES hat eine Liste der teuersten Mannschaften Europas veröffentlicht. Dabei geht es um die kumulierten Transferkosten des aktuellen Kaders - und kein Bundesliga-Team schafft es in die Top-10. © getty 2/22 Platz 36: RB Leipzig - 118 Millionen Euro © getty 3/22 Platz 35: FC Schalke 04 - 121 Millionen Euro © getty 4/22 Platz 34: Borussia Mönchengladbach - 122 Millionen Euro © getty 5/22 Platz 26: Bayer 04 Leverkusen - 159 Millionen Euro © getty 6/22 Platz 23: VfL Wolfsburg - 163 Millionen Euro © getty 7/22 Platz 16: Borussia Dortmund - 268 Millionen Euro © getty 8/22 Platz 15: AS Monaco - 286 Millionen Euro © getty 9/22 Platz 14: Atletico Madrid - 298 Millionen Euro © getty 10/22 Platz 13: AC Milan - 305 Millionen Euro © getty 11/22 Platz 12: Tottenham Hotspur - 358 Millionen Euro © getty 12/22 Platz 11: FC Bayern München - 363 Millionen Euro © getty 13/22 Platz 10: FC Everton - 365 Millionen Euro © getty 14/22 Platz 9: FC Arsenal - 403 Millionen Euro © getty 15/22 Platz 8: Juventus - 448 Millionen Euro © getty 16/22 Platz 7: FC Liverpool - 461 Millionen Euro © getty 17/22 Platz 6: Real Madrid - 497 Millionen Euro © getty 18/22 Platz 5: FC Chelsea - 592 Millionen Euro © getty 19/22 Platz 4: FC Barcelona - 725 Millionen Euro © getty 20/22 Platz 3: Manchester United - 747 Millionen Euro © getty 21/22 Platz 2: Paris Saint-Germain - 805 Millionen Euro © getty 22/22 Platz 1: Manchester City - 878 Millionen Euro

Fritsch: "Werden mit breiter Brust in das Spiel gehen"

Denn im Gegensatz zu den Lauterern war der Effekt des Trainerwechsels bei den Hessen überschaubar. In den fünf Spielen seit der Rückkehr des ehemaligen Aufstiegscoaches Dirk Schuster kurz vor der Winterpause gab es nur einen Sieg für die Lilien.

"Für beide Teams ist es ein eminent wichtiges Spiel, genau wie beim Aufeinandertreffen vor ein paar Wochen", sagte Schuster und Präsident Rüdiger Fritsch kündigte im kicker-Interview an: "Wir werden am Mittwoch mit breiter Brust in das Spiel gehen."