2. Liga, 22. Spieltag: Kellerduell zwischen Darmstadt und Bochum - Kiel unter Druck

Der 22. Spieltag der 2. Liga startet mit einem Duell um den Klassenerhalt zwischen dem VfL Bochum und Darmstadt 98. Zudem muss Holstein Kiel beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern ran. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf tritt gegen Union Berlin an und der FC Nürnberg spielt zu Gast in St. Pauli. SPOX liefert euch alle Infos zum Spieltag, den aktuellen Tabellenstand, LIVETICKER und die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Seit mittlerweile acht Spieltagen konnte Holstein Kiel kein Spiel mehr in der 2. Liga gewinnen, trotzdem steht man in der Tabelle immer noch auf dem dritten Rang. Gegen den Tabellenletzten Kaiserslautern muss nun zwingend ein Sieg her, um den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze nicht zu verlieren.

Der FCK hingegen braucht ebenfalls dringend einen Dreier. Bereits fünf Punkte beträgt der Abstand auf Tabellenplatz 17. Zudem gilt es für Darmstadt und Bochum, den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen - gegen einen direkten Konkurrenten würde das gleich doppelt gut tun. Auch Greuther Fürth muss schauen, den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren. Gewinnt Darmstadt, beträgt der Abstand bereits fünf Zähler.

Die Begegnungen des 22. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 09.02.18 18.30 Uhr VfL Bochum Darmstadt 98 SPOX Fr., 09.02.18 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Holstein Kiel SPOX Sa., 10.02.18 13.00 Uhr Union Berlin Fortuna Düsseldorf SPOX Sa., 10.02.18 13.00 Uhr MSV Duisburg Arminia Bielefeld SPOX Sa., 10.02.18 13.00 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Heidenheim SPOX So., 11.02.18 13.30 Uhr Greuther Fürth Dynamo Dresden SPOX So., 10.02.18 13.30 Uhr SV Sandhausen Eintracht Braunschweig SPOX So., 10.02.18 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Ingolstadt SPOX Mo., 11.02.18 20.30 Uhr FC St. Pauli 1. FC Nürnberg SPOX

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga