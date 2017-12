Keller entlassen - Hofschneider übernimmt

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Primera División Girona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Angers Premier League West Bromwich -

Man United Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio

Zweitligist Union Berlin hat sich überraschend von seinem Trainer Jens Keller (47) getrennt. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurden Keller und Co-Trainer Henrik Pedersen mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Nachfolger auf dem Cheftrainer-Posten wird der bisherige U19-Coach und Kellers Vorgänger Andre Hofschneider. Der Vertrag Kellers hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2018.

"Es ist ein harter Schnitt, den wir vollziehen, weil wir ihn für notwendig halten. Mit unserer Spielweise und den Ergebnissen der letzten Wochen werden wir nicht den Ansprüchen gerecht, die wir klar formuliert und mit der Gestaltung des Kaders im Sommer deutlich untermauert haben", sagte Lutz Munack, Geschäftsführer Sport bei den Berlinern.

Am Sonntag hatte Union beim VfL Bochum mit 1:2 (1:1) verloren. Es war die dritte Partie ohne Sieg in Folge für den Aufstiegsaspiranten, aktuell steht Berlin auf Rang vier der Tabelle. Am Abend kann jedoch der FC Ingolstadt noch vorbeiziehen.

Konstante sportliche Leistung als Knackpunkt

Fehlende Kontinuität in den Leistungen sei laut Munack ein weiterer Grund für die Demission Kellers. "Unser Vertrauen darin, in der bestehenden Konstellation Konstanz in unsere sportlichen Leistungen zu bekommen, ist nicht mehr gegeben", sagte Munack: "Wir haben uns deshalb entschieden, unverzüglich zu handeln. Vor uns liegen zwei enorm wichtige Spiele, die wir erfolgreich bestreiten wollen."

Union empfängt am kommenden Samstag Dynamo Dresden zum Ostderby, am 15. Dezember ist Bundesliga-Absteiger Ingolstadt zu Gast.

Erst Gespräche, dann Entlassung - Keller geschockt

Keller zeigte sich von der plötzlichen Trennung überrumpelt. "Ich bin geschockt und kann es nicht verstehen. Wir waren in der vergangenen Woche noch in guten Gesprächen über einen neuen Vertrag", sagte er ran.de.

Im Vorjahr hatte der frühere Trainer von Schalke 04 und des VfB Stuttgart Union von Hofschneider übernommen. Damals hatte Hofschneider die Mannschaft interimsweise betreut und sie auf Platz sechs geführt. Keller war in der abgelaufenen Saison Vierter geworden.