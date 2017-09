Jahn: Streit um Anteile an der Profi-Abteilung

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Live Clermont -

Lens Premier League Live Arsenal -

West Bromwich Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Um die Besitzverhältnisse an der ausgegliederten Profi-Abteilung des SSV Jahn Regensburg gibt es erneut Streit. Der umstrittene Investor Philipp Schober wehrte sich am Montag gegen die Behauptung, der Vereins werde schon bald die Mehrheit an der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA (KG) halten.

Der Jahn hatte am Sonntag mitgeteilt, das Bauteam Tretzel, das mit Stichtag 1. Juni 90 Prozent der Anteile an der KG an Schobers Global Sports Invest AG übertragen hatte, habe von einem Rückkaufsrecht Gebrauch gemacht und 62 Prozent der Anteile an den Stammverein übertragen. 28 Prozent verblieben bei Schobers Firma.

Der vom Jahn mehr oder weniger bekämpfte Schober widerspricht der Darstellung nun energisch. Eine Rückübertragung sei nur mit Zustimmung seiner Firma möglich, oder durch eine gerichtliche Entscheidung, "die bisher nicht erfolgt ist". Demnach gehörten die fraglichen 90 Prozent der Anteile weiter der Global Sports AG.

Tatsächlich ist die Rückübertragung nicht vollzogen, wie auch der Jahn einräumt. Er teilte mit: Vor der Übertragung der Aktien seien erst noch "Formalia im Verhältnis von BTT (Bauteam Tretzel) zur Global Sports Invest AG zu klären, welche, sofern erforderlich, auch gerichtlich zur Durchsetzung gelangen werden".