Alle Infos zum 2. Spieltag der 2. Liga

Ein Duell voller Tradition steht in Kaiserslautern an, dazu empfängt Union Berlin einen frechen Aufsteiger. Auf St. Pauli steigt am Montag der Kracher gegen Dynamo Dresden. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, LIVETICKER und - neu ab dieser Spielzeit - die Highlights aller Spiele auf DAZNund ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

2. Spieltag: Ergebnisse, Stenos, Ticker, Highlights

Datum/Uhrzeit Heim Gast Ticker 04.08.

18:30 Sandhausen FC Ingolstadt 04 SPOX 04.08.

18:30 1. FC Union Berlin Holstein Kiel SPOX 04.08.

20:30 1. FC Kaiserslautern SV Darmstadt 98 SPOX 05.08.

13:00 MSV Duisburg VfL Bochum SPOX 05.08.

15:30 Eintr. Braunschweig Heidenheim SPOX 06.08.

13:30 Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg SPOX 06.08.

15:30 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue SPOX 06.08.

15:30 SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld SPOX 07.08.

20:15 FC Sankt Pauli SG Dynamo Dresden SPOX





