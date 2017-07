Polter setzt sich hohe Ziele

International Champions Cup Live FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Super Liga Rad -

Crvena zvezda Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom

Sebastian Polter und Union Berlin planen in der 2. Liga den nächsten Schritt Richtung Aufstieg. Der 26 Jahre will den Klub mit seiner Erfahrung aus England in die Spitze führen und am Samstag beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr im LIVETICKER) für einen guten Auftakt sorgen.

"Unser Ziel ist es, in den Top-Drei zu landen. In der letzten Saison hat uns gegen Ende etwas die Erfahrung gefehlt, aber jetzt wissen wir, worum es geht", sagte Polter dem SID. In der abgelaufenen Spielzeit standen die "Eisernen" am 25. Spieltag noch auf Rang eins, ehe die 0:2-Niederlage in Hannover eine Schwächephase einläutete.

Dass mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 zwei gefühlte Bundesligisten die Liga verlassen haben, sieht der gebürtige Wilhelmshavener nicht unbedingt als großen Vorteil an: "Ingolstadt und Darmstadt 98 sind auch zwei starke Mannschaften." Zudem gebe es weitere Brocken, "zum Beispiel Eintracht Braunschweig, oder auch Fürth und Kaiserslautern."

Der Erwartungsdruck im Umfeld sei nicht gewachsen, auch wenn die Klubspitze das Stadion auf 37.000 Plätze ausbaut und Präsident Dirk Zingler von der Mannschaft einen Rang in den Top-Drei fordert. "Alle Mitarbeiter sind stolz, aber hier flippt keiner aus. Es ist einfach jetzt die Zeit, in der sich der Klub stark entwickelt", so Polter.

Polter will sich mit "Besten" messen

Große Stücke hält Polter auf Trainer Jens Keller. "Er war schon da, wo wir hinwollen. Er war in der ersten Liga, arbeitete dort bei einem Spitzenklub und wurde Dritter", sagte der Angreifer über den früheren Schalke-Coach.

In der Vorbereitung überzeugte Union und gewann auch sein letztes Testspiel gegen Polters Ex-Klub Queen Park Rangers aus England am Montag mit 2:1.

Dass es gleich zum Auftakt zum Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt geht, sei kein Problem. "Ich bin jemand, der sich vom ersten Tag an gerne mit den Besten misst. Die Mannschaft hat mit den guten Ergebnissen in der Vorbereitung gezeigt, dass sie heiß ist. Wir sind bereit."