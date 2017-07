Nürnberg lässt Leibold nicht zum HSV

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Der Hamburger SV wird Tim Leibold nicht bekommen. Einem Transfer des Linksverteidigers wurde vom 1. FC Nürnberg direkt ein Riegel vorgeschoben, er darf den Club nicht verlassen.

"Wir haben Tim endlich in der Verfassung, dass er bei uns eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann. Wir haben Hamburg daher klar zu verstehen gegeben, dass ein Verkauf für uns kein Thema ist", wird Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann in der Bild zitiert.

Dem HSV war somit zurecht Interesse an Leibold nachgesagt worden. Der 23-jährige Linksverteidiger ist noch bis 2018 unter Vertrag in Liga zwei. "Das HSV-Interesse schmeichelt mir natürlich, aber ich denke, dass sie noch die eine oder andere Sau durchs Dorf treiben werden", stellte der Spieler fest.

Er befasst sich durchaus mit einer Verlängerung in Nürnberg: "Ich kann mir wirklich vorstellen, den Vertrag hier zu verlängern - natürlich nur, wenn es passt. Wenn nicht, dann wird es eben eine andere Lösung geben. Ob die dann in diesem Sommer fällt oder im nächsten oder ob ich noch drei Jahre hier bleibe, das steht alles in den Sternen."