Wo kann ich Bochum gegen St. Pauli sehen?

Am Freitag, dem 28.07.2017 eröffnen der VfL Bochum und der FC St. Pauli die Saison 2017/18 der 2. Liga. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zum Liveticker, Highlights und sonstigen Daten des traditionsreichen Auftaktspiels.

Wer eröffnet die Saison 2017/18 der 2. Liga?

Am 28.07.2017 stehen sich der VfL Bochum und der FC St. Pauli gegenüber. Es ist der Startschuss der 2. Liga in die Saison 2017/18. Die Spielklasse wurde 1974 ins Leben gerufen, die bevorstehende Saison ist demnach die 44. Auflage.

Das Auftaktspiel dieser Spielzeit findet im Vonovia Ruhrstadion in Bochum statt. Die Spielstätte des VfL fasst insgesamt 27.599 Zuschauer.

Wo kann ich das Spiel Bochum gegen St. Pauli im Liveticker verfolgen?

Wie zu allen anderen Partien der 2. Liga bietet SPOX auch zu dem Match zwischen den beiden Traditionsteams einen ausführlichen Liveticker an, bei dem der User nichts verpasst. Dieser beginnt etwa 30 Minuten vor dem Anpfiff und endet kurz nach dem Abpfiff.

Nach dem Match findet ihr hier bei SPOX ein Roundup zum 1. Spieltag der 2. Liga 2017/18.

Wo kann ich die Highlights zur 2. Liga sehen?

Die Hightlights können sowohl bei SPOX als auch auf DAZN angeschaut werden. Während man die Highlights bei DAZN bereits kurz nach dem Abpfiff sehen kann, gibt es das Highlight-Video bei SPOX ab Montag, 0 Uhr.

DAZN ist ein Onlinestreaming-Portal, das seit dieser Saison auch die Highlights der 2. Liga und Bundesliga zeigen darf. Eine Mitgliedschaft bei DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist. Hier geht's zur Registrierung.

St. Pauli mit Trainerwechsel vor der Saison 2017/18

Nach dem Rücktritt von Ewald Lienen als Trainer hat Olaf Jansen das Amt übernommen, allerdings arbeitet Lienen weiterhin als Sportdirektor für St. Pauli.

Zuletzt fädelte Lienen in dieser Funktion auch eine Zusammenarbeit mit Stoke City ein. Hier geht's zum ausführlichen Situationsbericht des FC St. Pauli.

Ismail Atalan übernimmt den VfL Bochum

Auch beim Gastgeber steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Ismail Atalan kam von den Sportfreunden Lotte und trägt nun beim VfL die Verantwortung.

Dabei hatte Atalan nur rund zwei Wochen Zeit, um sein Team auf die Saison vorzubereiten, denn Gertjan Verbeek wurde überraschenderweise kurz vor dem Saisonstart beurlaubt.

"Selbst wenn die Zeit recht kurz war, denke ich, dass wir einen Plan haben, den wir gegen St. Pauli ausführen wollen, um zu gewinnen. Nach diesem Spiel werden wir einen Plan entwickeln, um den MSV Duisburg zu schlagen. Und dann einen, um im Pokal erfolgreich zu sein", sagte Atalan vor der Partie gegen St. Pauli.

Bochum vs. St. Pauli: Bisherige Aufeinandertreffen

Wettbewerbsübergreifend trafen die beiden Teams bislang 29 Mal aufeinander, wobei der FC St. Pauli die bessere Statistik vorzuweisen hat. Die Statistik aus Sicht des Gastgebers VfL Bochum:

Wetttbewerb Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Bundesliga 10 3 4 3 2. Liga 16 3 8 5 DFB-Pokal 3 1 0 2 Insgesamt 29 7 12 10

In der abgelaufenen Saison trennten sich die beiden Teams am 17. Spieltag mit einem Unentschieden (1:1), ehe St. Pauli am 34. Spieltag gegen Bochum mit 3:1 gewann.