Alle Informationen zur 2. Bundesliga

Die Bundesliga sorgt seit 1974 für Begeisterung in den deutschen Wohnzimmern, Kneipen und Schulhöfen. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zu den Spielern, Vereinen und der Geschichte der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Wann wurde die 2. Liga gegründet?

Nach der Gründung der Bundesliga 1963 wurden ursprünglich fünf Regionalligen geschaffen, die die Aufsteiger unter sich ausspielten. Dieses System bewährte sich jedoch nicht, und so beschloss der DFB am 30. Juni 1973 die Einführung der 2. Bundesliga zur Saison 1974/75. Diese wurde zunächst in eine Nord- und eine Südstaffel geteilt. Die unterklassigen Teams sollten sich über eine "Fünfjahreswertung" für die Teilnahme an der 2. Liga qualifizieren.

1974 spielten dann insgesamt 40 Teams in den zwei 2. Ligen: Die beiden Tabellenersten stiegen dabei direkt auf, die beiden Tabellenzweiten ermittelten gegeneinander den dritten Aufsteiger.

1981 wurde dann die eingleisige 2. Bundesliga eingeführt, in ihr spielten 20 Teams. Wieder wurde ein aufwändiges System, in das neben sportlichen Kriterien auch die Infrastruktur einfloss.

Die 2. Bundesliga nach der Wiedervereinigung

Nach der Wiedervereinigung wurden 1991 sechs Teams aus der ehemaligen DDR in die 2. Liga aufgenommen, die Spielzeit wurde mit 24 Mannschaften absolviert - erneut aufgeteilt in zwei Staffeln mit je 12 Teams.

1992 wurden diese vereint, mit 24 Teams wurden deshalb gleich 46 Spieltage angesetzt. Sieben Teams stiegen ab, drei auf - 1993 waren also 20 Teams am Start. Diese verringerte sich 1994 auf 18 Teams, dabei blieb es bis heute.

Die Aufsteiger der 2. Liga der letzten 20 Jahre

Saison Zweitliga-Meister 2. Aufsteiger 3. Aufsteiger 2016/17 VfB Stuttgart Hannover 96 - 2015/16 SC Freiburg RB Leipzig - 2014/15 FC Ingolstadt 04 SV Darmstadt 98 - 2013/14 1. FC Köln SC Paderborn 07 - 2012/13 Hertha BSC Eintracht Braunschweig - 2011/12 SpVgg Unterhaching Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 2010/11 Hertha BSC FC Augsburg - 2009/10 1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli - 2008/09 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2007/08 Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 2006/07 Karlsruher SC Hansa Rostock MSV Duisburg 2005/06 VfL Bochum Alemannia Aachen Energie Cottbus 2004/05 1. FC Köln MSV Duisburg Eintracht Frankfurt 2003/04 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 2002/03 SC Freiburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt 2001/02 Hannover 96 Arminia Bielefeld VfL Bochum 2000/01 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 1999/00 1. FC Köln VfL Bochum Energie Cottbus 1998/99 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching SSV Ulm 1846 1997/98 Eintracht Frankfurt SC Freiburg 1. FC Nürnberg

© getty

Wer spielt in der Bundesliga-Relegation?

Seit der Saison 2008/09 steigen nur noch die beiden erstplatzierten Teams direkt in die 1. Bundesliga auf. Das drittplatzierte Team spielt gegen den Bundesliga-16. in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg. Es gilt die Auswärtstorregel. In neun Relegationsrunden setzte sich bisher nur zweimal der Zweitligist durch.

Saison Bundesligist Zweitligist Ergebnis 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 / 1:0 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 / 1:0 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 / 2:1 n.V. 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 / 1:1 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 / 2:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 / 2:2 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 / 1:1 2000 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 / 2:0 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 / 0:2

Die Rekordaufsteiger der 2. Bundesliga

1. FC Nürnberg: 7 Aufstiege (1978, 1980, 1985, 1998, 2001, 2004, 2009)

Arminia Bielefeld: 7 Aufstiege (1970, 1978, 1980, 1996, 1999, 2002, 2004)

VfL Bochum: 6 Aufstiege (1971, 1994, 1996, 2000, 2002, 2006)

Wer steigt aus der 2. Liga ab?

Der 17. und 18. steigen direkt in die 3. Liga ab, der 16. hat hingegen noch die Chance, sich über die Relegation zu retten. Dabei tritt der besagte Verein gegen den Drittplatzierten aus der 3. Liga an, der Absteiger wird in einem Hin- und Rückspiel ermittelt. Es gilt die Auswärtstorregel.

Die Absteiger der 2. Liga der letzten zehn Jahre

Saison Absteiger Platz 18 Absteiger Platz 17 Absteiger Platz 16 2016/17 Karlsruher SC Würzburger Kickers TSV 1860 München 2015/16 SC Paderborn 07 FSV Frankfurt MSV Duisburg 2014/15 VfR Aalen FC Erzgebirge Aue - 2013/14 Energie Cottbus Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 2012/13 MSV Duisburg SSV Jahn Regensburg - 2011/12 Hansa Rostock Alemannia Aachen Karlsruher SC 2010/11 VfL Osnabrück Rot-Weiß Oberhausen Arminia Bielefeld 2009/10 Hansa Rostock TuS Koblenz Rot Weiss Ahlen 2008/09 VfL Osnabrück FC Ingolstadt 04 SV Wehen Wiesbaden 2007/08* FC Carl Zeiss Jena SC Paderborn 07 FC Erzgebirge Aue

*In der Saison 2007/08 mussten auch die 15. platzierten Kickers Offenbach den Gang in die 3. Liga antreten. Danach wurde auf drei Absteiger reduziert.

Wer spielte in der Zweitliga-Relegation?

Saison Zweitligist Drittligist Ergebnis 2017 TSV 1860 München SSV Jahn Regensburg 1:1 / 0:2 2016 MSV Duisburg Würzburger Kickers 0:2 / 1:2 2015 TSV 1860 München Holstein Kiel 0:0 / 2:1 2014 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 3:1 / 2:4 n. V. 2013 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 0:1 / 2:0 2012 Karlsruher SC SSV Jahn Regensburg 1:1 / 2:2 2011 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:1 / 1:3 n. V. 2000 Hansa Rostock FC Ingolstadt 04 0:1 / 0:2 2009 VfL Osnabrück SC Paderborn 07 0:1 / 0:1

© getty

Die Rekordspieler der 2. Liga

Spieler Zeitraum Partien Willi Landgraf 1987-2006 508 Joaquin Montanes 1974-1989 479 Karl-Heinz Schulz 1977-1991 463 Hans Wulf 1974-1989 440 Wolfgang Krüger 1975-1988 428 Hans-Jürgen Gede 1977-1990 416 Andreas Helmer 1983-1998 411 Gerd Paulus 1974-1989 407 Oliver Posniak 1977-1989 403 Dirk Hupe 1975-1994 399

Die Rekordtorschützen der 2. Liga

Spieler Einsätze Tore Dieter Schatzschneider 201 154 Karl-Heinz Mödrath 272 150 Theo Gries 293 122 Sven Demandt 317 121 Walter Krause 273 119 Daniel Jurgeleit 392 117 Gerd-Volker Schock 242 116 Franz Gerber 213 115 Paul Linz 233 115 Peter Cestonaro 245 111

2. Liga: Die Abschlusstabelle der Saison 2016/17

Platz Verein Tordifferenz Punkte 1. VfB Stuttgart (A) 26 69 2. Hannover 96 (A) 19 67 3. Eintracht Braunschweig 14 66 4. 1. FC Union Berlin 12 60 5. Dynamo Dresden (N) 7 50 6. 1. FC Heidenheim 4 46 7. FC St. Pauli 4 45 8. SpVgg Greuther Fürth -7 45 9. VfL Bochum -5 44 10. SV Sandhausen 5 42 11. Fortuna Düsseldorf -2 42 12. 1. FC Nürnberg -6 42 13. 1. FC Kaiserslautern -4 41 14. Erzgebirge Aue (N) -15 39 15. Arminia Bielefeld -4 37 16. 1860 München -10 36 17. Würzburger Kickers (N) -9 34 18. Karlsruher SC -29 25

Die Vereine der 2. Liga in der Saison 2017/18