Würzburger Kickers verpflichten Ahlschwede

Sonntag, 18.06.2017

Der 27-Jähre erhält bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag.

Am Samstag hatte Würzburg in Defensivspieler Jannis Nikolaou (Rot-Weiß Erfurt) und Mittelfeldspieler Florian Kohls (Hertha BSC) bereits zwei neue Akteure präsentiert. Nach dem Abstieg in Liga drei hatte Würzburg sich von zehn Spielern getrennt.

Alle News zur 3. Liga