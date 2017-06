VfB Stuttgart mit Trikot-Panne

Donnerstag, 15.06.2017

Zwar wurden in einem Geschäft in der Stuttgarter Innenstadt nur Trikots in Kindergröße verkauft. Doch konnte der VfB anschließend nur noch Schadensbegrenzung betreiben und veröffentlichte am Donnerstagmorgen das neue Design in den sozialen Medien.

Allerdings stößt das Jersey auf wenig Gegenliebe. Das Trikot ist mit schwarzen Ringen an Ärmel und Kragen abgesetzt und erinnere damit eher an einen Trauerflor.

"Ganz schrecklich", kommentiert ein Fan via Facebook. "Der geplante Trikotkauf fällt aus. Das Ding geht gar nicht", schreibt ein anderer.

Das neue Auswärtstrikot wurde derweil noch nicht veröffentlicht. Es bleibt für die Verantwortlichen des VfB zu hoffen, dass dieses Shirt auf mehr Zustimmung bei den Anhängern stößt.

VfB Stuttgart im Steckbrief