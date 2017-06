1860: Pereira rechnet mit Mannschaft ab

Samstag, 10.06.2017

"Der Kader von Sechzig hatte nichts von dem, was mir gefällt. Das ist frustrierend. Es gab einen großen Unterschied zwischen meinen Wunschvorstellungen und dem Potenzial meiner Spieler", wetterte der 48-Jährige am Rande einer Pressekonferenz in Porto.

In 20 Spielen an der Seitenlinie der Löwen holte Pereira lediglich sechs Siege. In der Relegation sah man sich gegen Jahn Regensburg klar im Nachteil. Pereira analysiert: "Wenn wir unter Druck waren, konnte die Mannschaft nicht reagieren."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Portugiese hat jedoch offenbar schnell mit dem Projekt abgeschlossen. "Mit 1860 bin ich ein Risiko eingegangen und bin gefallen", sagte Pereira, betonte aber: "Ich bin schon wieder aufgestanden."

Am Montag, dem 12. Juni, starten die Löwen mit Daniel Bierofka als Übungsleiter in die Vorbereitung für die kommende Saison.

Vitor Pereira im Steckbrief