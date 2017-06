Darmstadt verpflichtet Ex-Bremer von Haacke

Dienstag, 06.06.2017

Bei den Lilien unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2020. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Von Haacke wechselte im Sommer 2016 vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nach Nijmegen. In der abgelaufenen Saison stieg der gebürtige Bremer mit dem Klub aus der Ehrendivision ab. "Julian ist ein sehr talentierter Spieler, den ich schon lange kenne und dessen Weg wir aufmerksam verfolgt haben. Wir sind sehr glücklich darüber, ihn verpflichtet zu haben, und trauen ihm zu, dass er in der 2. Bundesliga an seine überzeugenden Leistungen in der niederländischen Liga anknüpfen kann", sagte SV-Trainer Torsten Frings.

Julian von Haacke im Steckbrief