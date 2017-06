Miyaichi erneut mit Kreuzbandriss

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Der FC St. Pauli muss erneut lange auf seinen Stürmer Ryo Miyaichi verzichten. Der Japaner erlitt am Mittwoch im Training einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie und wird vermutlich nahezu die komplette Saison ausfallen.

Schon in der Spielzeit 2015/16, seiner ersten nach dem Wechsel vom FC Arsenal, hatte Miyaichi wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie lange gefehlt. In seinen zwei Jahren in Hamburg brachte es der Japaner lediglich auf 22 Zweitligaspiele.