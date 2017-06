Bochum eröffnet Saison gegen St. Pauli

Erlebe

Die DFL hat am Donnerstag den Spielplan zur Saison 2017/2018 in der 2. Liga veröffentlicht. Am Freitag, den 28. Juli um 20.30 Uhr wird die Spielzeit mit der Partie VfL Bochum gegen den FC St. Pauli eröffnet.

Absteiger SV Darmstadt 98 startet mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth in die neue Saison. Der FC Ingolstadt, ebenfalls aus der Bundesliga abgestiegen, bekommt es zum Auftakt mit Union Berlin zu tun.

Der 1. Spieltag im Überblick: