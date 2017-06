Nürnberg holt Kerk zurück

Donnerstag, 08.06.2017

Über Vertragslaufzeit und Ablösemodalitäten machte der Club keine Angaben. Medienberichten zufolge soll Kerk 500.000 Euro gekostet und für drei Jahre unterschrieben haben.

"Wir hätten Sebastian gerne im letzten Jahr hier behalten, umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt geklappt hat, ihn fest zu verpflichten", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann: "Er wird unsere Offensive weiter verstärken und braucht zudem keine große Anlaufzeit."

Kerk, der zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen war, hatte in seiner ersten Zeit in Nürnberg 32 Spiele bestritten (sechs Tore). Er ist bereits der fünfte Neuzugang beim neunmaligen deutschen Meister für die kommende Saison.

Sebastian Kerk im Steckbrief