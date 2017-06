Aufsteiger MSV Duisburg holt Nauber aus Lotte

Mittwoch, 07.06.2017

Nauber, U17-Europameister von 2009, war als Mannschaftskapitän eine der zentralen Figuren in Lotte. Nauber bestritt in der vergangenen Saison 37 von 38 Ligaspielen für die Sportfreunde und kam in allen vier DFB-Pokalspielen über die komplette Spielzeit zum Einsatz.

