Fortuna Düsseldorf leiht Davor Lovren aus

Fortuna Düsseldorf hat Offensivspieler Davor Lovren für zwei Jahre vom kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb ausgeliehen und sich eine Kaufoption gesichert. Dies gab die Fortuna am Donnerstag bekannt.

Der 18-Jährige ist der jüngere Bruder von Dejan Lovren (27), Innenverteidiger des englischen Spitzenklubs FC Liverpool.

"Während der U19-Europameisterschaft in Deutschland ist uns Davor Lovren besonders aufgefallen. Diesen guten Eindruck hat er immer, wenn wir ihn beobachtet haben, bestätigt", sagte Trainer Friedhelm Funkel: "Er ist ein schneller und dribbelstarker Außenbahnspieler, der schon jetzt seine Qualitäten hat, aber auch noch eine Menge Potenzial besitzt."

Lovren kam in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten kroatischen Liga für die Reserve von Dinamo zum Einsatz und erzielte in 28 Begegnungen sieben Treffer.