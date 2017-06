Union verpflichtet Kurzweg, Lenz bleibt in Kiel

Mittwoch, 07.06.2017

Darüber hinaus verlängerten die Eisernen den Vertrag von Christopher Lenz vorzeitig bis zum 30. Juni 2019. Der 22-Jährige wird allerdings auch in der kommenden Saison auf Leihbasis für Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel spielen. Lenz wurde bereits im Januar 2017 an die Störche ausgeliehen, mit denen er den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnte.

Peter Kurzweg im Steckbrief