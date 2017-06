Union Berlin verlängert mit Zejnullahu

Sonntag, 18.06.2017

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison jedoch auf Leihbasis für Ligakonkurrent SV Sandhausen antreten.

"Wir glauben an seine Entwicklungsfähigkeit und sehen in der Leihe nach Sandhausen eine Chance, ihm mehr Spielpraxis in der 2. Bundesliga zu geben", sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung der Berliner.

