Braunschweig verpflichtet Robin Becker

Mittwoch, 14.06.2017

Eintracht Braunschweig hat mit Robin Becker (20) den vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Rechtsverteidiger wechselt von Bayer Leverkusen nach Niedersachsen und erhält bei den Löwen einen Vertrag bis 2020. Zuletzt war Becker von Leverkusen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

"Robin ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler für unsere rechte Verteidigerposition", sagte Eintracht-Sportchef Marc Arnold: "Profitieren werden wir davon, dass er bei Leverkusen auf sehr hohem Niveau ausgebildet wurde und dass er in seiner Zeit in Heidenheim bereits erste Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln konnte."

Robin Becker im Steckbrief