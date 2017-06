Ismaik senkt den Daumen - 1860 muss runter

Freitag, 02.06.2017

Am Trainingsgelände in der Grünwalder Straße mischten sich Jubel und Schmährufe, während Ismaik dem Stammverein e.V. für die aus Löwen-Sicht dramatische Entwicklung die Schuld gab. "Dass ich zu dieser Entscheidung gezwungen werde, macht mich traurig. Ich habe bis zur letzten Minuten um eine Lösung gekämpft. Aber meine begründeten Forderungen sind seit Monaten auf taube Ohren gestoßen. Die Verantwortlichen des e.V. haben es versäumt, die Probleme zu lösen", erklärte Ismaik in der Stellungnahme.

1860-Vizepräsident Heinz Schmidt erklärte, dass der Verein ebenfalls "bis zur letzten Sekunde" versucht habe, eine rechtlich wasserdichte Lösung mitzutragen. Dies sei aber mit dem Investor nicht möglich gewesen. "Wir selbst hatten keine Lösung für die elf Millionen", sagte Schmidt, bevor seine Worte in den lauten Rufen der Fans untergingen.

Zu den Themen, die Ismaik in den letzten Monaten angeprangert habe, zählten nach seiner Darstellung Misswirtschaft, Korruption, mangelnde Compliance und Interessenskonflikte. Seine Forderungen aus einer Nachricht vom 24. Mai seien keineswegs unerfüllbar, nur habe er keine befriegende Antwort erhalten. Deshalb sei "eine weitere Investition in die KGaA zu diesem Augenblick unmöglich - mit dramatischen Konsequenzen für 1860".

Ismaik: Emotionale Bindung bleibt bestehen

Der 40-jährige Ismaik wird sein Engagement bei der Sechzigern aber nicht einstellen. "Seine emotionalen Bindungen zu 1860 und seine Loyalität gegenüber den Fans bleibt stark", hieß es in der HAM-Mitteilung. Um einen Startplatz in der viertklassigen Regionalliga Bayern müssen sich die Löwen nun erst einmal bemühen. DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der zugleich auch Chef des bayerischen Verbandes ist, hatte diesbezüglich positive Signale gesendet.

Es bleiben viele offene Fragen. Wer wird Präsident? Wer sitzt auf der Trainerbank? Welche Spieler werden zum Kader gehören? Wer wird Geschäftsführer? Ismaik jedenfalls will von seiner grundsätzlichen Position nicht abrücken. "Die Leute müssen aufwachen und verstehen, dass der Klub sich ändern muss, um zu überleben. Ich nehme meine Verantwortung für den Verein sehr ernst und ich hoffe, dass die Verantwortlichen des e.V. dies auch tun", ließ er wissen.

Bis zur Verkündung der Fakten brodelte die Gerüchteküche beinahe über. Der Tag begann mit Meldungen, wonach Ismaik seine Zahlungen von der Rückkehr des vormaligen Interimsgeschäftsführers Anthony Power - intern angeblich "Ismaiks Axt" genannt - abhängig mache. Später kamen erste Mutmaßungen, wonach der Jordanier der Zahlung zugestimmt hätte.

Ismaik: Erpressungsversuch oder regelkonform?

Dem Portal dieblaue24.com sagte am Vormittag 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger, einer der Verhandlungsführer, dass ein "Briefwechsel" mit Ismaik stattfinde. "Wir sind daran interessiert, eine Lösung für den Verein hinzubekommen", meinte er. Derweil ging fast schon symbolisch über Giesings Höhen ein kräftiger Wolkenbruch nieder.

Dem Tag der Entscheidung war ein beispielloser Disput zwischen Vertretern des Stammvereins e.V. und der ausgegliederten KGaA unter Führung Ismaiks vorausgegangen. Der Jordanier hatte die Löwen mit einem dreisten Vorstoß konfrontiert: Der e.V. sollte in Teilen das Weisungsrecht gegenüber der KGaA abgeben, was den Regularien im deutschen Profifußball widerspricht. Manche deuteten dies als Erpressungsversuch.

Ismaik stellte das anders dar. Auch die DFL habe "die meisten unserer Vorschläge" genehmigt, da sie "im Einklang mit der 50+1-Regel" stehe. Diese exklusive Sichtweise widerlegte unter anderem - die Deutsche Fußball Liga.

