Wohin mit den Daimler-Millionen?

Mittwoch, 21.06.2017

Tor

Personal: Mitchell Langerak, Jens Grahl

Offene Position: Ernsthafter Konkurrent für Langerak

Kandidaten: Marwin Hitz, Ron-Robert Zieler, Frederik Rönnow

Situation: Der VfB Stuttgart ist zwischen den Pfosten nicht gerade auf Rosen gebettet. Ersatzkeeper Jens Grahl verpasste die komplette Rückrunde der abgelaufenen Saison aufgrund einer schweren Meniskusverletzung im Knie. Er will im Sommer zwar wieder in die Vorbereitung einsteigen, doch die Position als nominelle Nummer zwei trauen die Schwaben dem 28-Jährigen nicht zu. Talent Benjamin Uphoff, der sich zuletzt mit Grahl um den Platz auf der Bank stritt, verlässt den Verein in Richtung Karlsruhe.

D'r VfB isch erschdklassig! So feiert s'Ländle © getty 1/12 Meister! Wenn auch nicht in der ersten Liga. Die Stuttgarter feierten den Titel im Unterhaus dennoch ausgelassen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter.html © getty 2/12 Die Zuschauer kannten nach Abpfiff ebenfalls kein Halten mehr und stürmten den Rasen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=2.html © getty 3/12 Die Mercedes-Benz-Arena wurde kurzerhand zum Tollhaus ... /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=3.html © getty 4/12 ... und die VfB-Spieler ließen sich ausgiebig von ihren Fans feiern /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=4.html © getty 5/12 Enger Körperkontakt blieb einigen Spielern wie Asano auch nicht erspart /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=5.html © getty 6/12 Die obligatorische Bierdusche für Wolf durfte natürlich auch nicht fehlen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=6.html © getty 7/12 Auch in Sandhausen ging es hoch her. Die angereisten Anhänger aus Hannover stürmten nach Abpfiff auf den Platz /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=7.html © getty 8/12 Andre Breitenreiter versuchte zuvor noch, die Anhänger von einem frühzeitigen Platzsturm abzuhalten /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=8.html © getty 9/12 Inmitten von Rauchschwaden der Pyrotechnik wurde ausgiebig gefeirt /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=9.html © getty 10/12 Die Fans des Aufsteigers machten kurzerhand den fremden Rasen zu ihrem eigenen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=10.html © getty 11/12 Mit Oliver Pocher war auch ein bekannter Anhänger der Hannoveraner zugegen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=11.html © getty 12/12 Der Comedian hatte neben Salif Sane einen guten Platz zum Feiern gefunden /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=12.html

Manager Schindelmeiser stellte deshalb bereits früh klar, dass ein neuer Keeper kommen wird. Die Frage, in welches Regal die Stuttgarter dabei greifen, hängt davon ab, ob sie Langerak eine konstant gute Bundesligasaison zutrauen. Aktuell scheint das nicht der Fall zu sein. Der 28-Jährige leistete sich in der Hinrunde einige Patzer, strahlte bei hohen Bällen nicht die nötige Sicherheit aus und verzögerte das Aufbauspiel durch seine Schwäche mit dem Fuß am Ball oft unnötig.

Die wahrscheinlichste Variante ist demnach, dass Langerak wie schon bei Dortmund ins zweite Glied rutscht und Stuttgart einen gestandenen Keeper mit Bundesliga-Erfahrung ins Tor stellt. Marwin Hitz und Ron-Robert Zieler sind ernsthafte Kandidaten. Sie könnten sich einen harten Konkurrenzkampf mit Langerak liefern.

Seite 1 - Tor: Ein neues Gesicht zwischen den Pfosten?

Seite 2 - Abwehr: Die Großbaustelle

Seite 3 - Mittelfeld: Punktuelle Verstärkung

Seite 4 - Sturm: Alles schaut auf die Leihspieler