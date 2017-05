Medien: Verdopplung des Transfer-Budgets?

Montag, 29.05.2017

Das will die Bild erfahren haben, demnach würde die Stuttgarter Transfer-Kasse im Falle der Ausgliederung um fast das Doppelte auf zehn Millionen Euro steigen. Die Entscheidung liegt in der Hand der Mitglieder, die am Donnerstagabend in der Mercedes-Benz-Arena abstimmen dürfen. Auch der Etat würde dann von 40 auf 50 Millionen Euro wachsen vermeldet die Zeitung weiter.

"Der Spielraum für Neuverpflichtungen wäre wesentlich größer als bisher geplant. Wir werden aber keinesfalls das ganze Geld sofort einsetzen. Für Transaktionen und Etat möchten wir uns mehr leisten. Wichtig ist, dass wir uns einen Handlungsspielraum erhalten, immer liquide sind. Ich kann jedem versprechen: Wir werden keine verrückten Sachen machen", stellte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich im Gespräch mit der Bild klar.

D'r VfB isch erschdklassig! So feiert s'Ländle © getty 1/12 Meister! Wenn auch nicht in der ersten Liga. Die Stuttgarter feierten den Titel im Unterhaus dennoch ausgelassen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter.html © getty 2/12 Die Zuschauer kannten nach Abpfiff ebenfalls kein Halten mehr und stürmten den Rasen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=2.html © getty 3/12 Die Mercedes-Benz-Arena wurde kurzerhand zum Tollhaus ... /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=3.html © getty 4/12 ... und die VfB-Spieler ließen sich ausgiebig von ihren Fans feiern /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=4.html © getty 5/12 Enger Körperkontakt blieb einigen Spielern wie Asano auch nicht erspart /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=5.html © getty 6/12 Die obligatorische Bierdusche für Wolf durfte natürlich auch nicht fehlen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=6.html © getty 7/12 Auch in Sandhausen ging es hoch her. Die angereisten Anhänger aus Hannover stürmten nach Abpfiff auf den Platz /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=7.html © getty 8/12 Andre Breitenreiter versuchte zuvor noch, die Anhänger von einem frühzeitigen Platzsturm abzuhalten /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=8.html © getty 9/12 Inmitten von Rauchschwaden der Pyrotechnik wurde ausgiebig gefeirt /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=9.html © getty 10/12 Die Fans des Aufsteigers machten kurzerhand den fremden Rasen zu ihrem eigenen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=10.html © getty 11/12 Mit Oliver Pocher war auch ein bekannter Anhänger der Hannoveraner zugegen /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=11.html © getty 12/12 Der Comedian hatte neben Salif Sane einen guten Platz zum Feiern gefunden /de/sport/fussball/zweiteliga/1705/diashows/platzsturm-stuttgart-hannover/vfb-96-meister-jubel-chaos-bierdusche-wolf-breitenreiter,seite=12.html

Im Falle der Ausgliederung würden angeblich 11,75 Prozent der Anteile für 41,5 Millionen Euro an Daimler veräußert werden, weitere 13,15 Prozent sollen 2018 für 60 Millionen Euro abgegeben werden - als ein möglicher Investor gilt Porsche. Mehr will der VfB, so der Plan, nicht verkaufen.

"Wir haben einen Vier-Jahres-Plan mit klaren, sportlichen Zielen. Mit den Profis wollen wir in den nächsten vier Jahren zurück ins erste Drittel der Liga. Dafür müssen wir langfristig unseren Etat auf bis zu 100 Millionen Euro erhöhen", betonte Dietrich weiter. Das gelte auch für die Talente-Förderung: "Beim Nachwuchs haben uns andere Klubs, vor allem aus finanziellen Gründen, links und rechts überholt. Wir wollen wieder ein führendes Nachwuchs-Leistungszentrum haben."

Alle News zum VfB Stuttgart