Heldt: "Mit Angst ist man nicht erfolgreich"

Freitag, 12.05.2017

"Wir können nur gewinnen, dürfen keine Angst haben, was zu verlieren. Das müssen wir transportieren. Mit Angst ist man nicht erfolgreich", sagt Heldt in der Bild vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfB Stuttgart an. Es geht um den direkten Aufstieg ins Oberhaus. Dennoch bleibt Heldt zuversichtlich: "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen."

Hinsichtlich einer möglichen Relegation sagt er: "Als Spieler wäre es dämlich, das Thema Relegation jetzt schon im Kopf zu haben. Als Verein muss man das natürlich." Heldt beobachtet dementsprechend die Kandidaten aus der Bundesliga, sollte Hannover doch in die Relegation müssen: "Wir wären vorbereitet."

Das Thema Aufstieg hat zudem direkten Einfluss auf die Kaderplanung: "Bei Personalentscheidungen macht es Sinn, erst mal abzuwarten, in welcher Liga man spielt. Jetzt ist sowohl für Verein als auch für Spieler der falsche Zeitpunkt."

