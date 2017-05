Lieberknecht: "Für Normalität entschieden"

Dienstag, 23.05.2017

"Wir haben uns für Normalität entschieden. Es gibt genügend schöne und ruhige Plätze in Braunschweig", sagte der Coach des Zweitliga-Dritten am Dienstag.

Der 43-Jährige spielte damit auf den kurzfristigen Vorbereitungstrip des Gegners in die Niederlande an. "In anderer Umgebung fällt es etwas leichter, das Drumherum auszublenden", hatte Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe im SID-Interview die Maßnahme von VfL-Trainer Andries Jonker begründet.

Lieberknecht sieht seine Schützlinge gegen den Bundesliga-16. weiterhin als Außenseiter: "Eigentlich möchte ich nichts zum Gegner sagen, aber die Kräfteverhältnisse könnten unterschiedlicher nicht sein." Die Stimmung in seiner Truppe skizzierte der Fußball-Lehrer als "entspannt angespannt."

Folgerichtig sieht Mannschaftskapitän Ken Reichel auch eine kleine Chance, sportlich gegen Wolfsburg zu bestehen: "Wir haben Respekt, das gehört sich so. Aber wir wollen uns auch für eine sehr gute Saison mit 66 Punkten belohnen."

Alle News zu Eintracht Braunschweig