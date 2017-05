Dresden bindet Schwäbe ein weiteres Jahr

Freitag, 19.05.2017

"Marvin hat einen klasse Job gemacht und maßgeblichen Anteil an einer erfolgreichen Saison", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge: "Wir sind überzeugt, dass Marvin sich bei uns auch in der kommenden Spielzeit sehr gut weiterentwickeln kann, und freuen uns, dass die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim diesen Weg unterstützen."

Schwäbe bestritt in der Saison 2016/17 bisher 33 Einsätze in der 2. Bundesliga für die Sachsen und verpasste als einziger Spieler keine Minute. Hinzu kommen zwei DFB-Pokalspiele, beim Heimsieg in der ersten Runde gegen Bundesligist RB Leipzig trug der 1,90 m große Keeper durch einen gehaltenen Elfmeter zum Weiterkommen bei.

Marvin Schwäbe im Steckbrief