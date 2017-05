Tedesco: Leverkusen-Gerüchte "fatal"

Freitag, 12.05.2017

"Das in so einer Phase der Saison solche Gerüchte hochkochen, ist fatal und kann ich nicht begreifen", stellte Tedesco klar. "Es gibt absolut keinen Kontakt. Ich fokussiere mich voll auf das Spiel am Sonntag", verdeutlicht der 31-Jährige.

Zuvor hatte der kicker berichtet, dass Leverkusen in Sachen Nachfolger für Tayfun Korkut unter anderem auch die Option Tedesco prüfe. Das dementiert Aue-Manager Helge Leonhardt: "Im Moment gibt es überhaupt keine Anfragen."

Tedesco ist bei Erzgebirge bis 2018 gebunden. "Wir haben ein strategisches Konzept was an den Cheftrainer gekoppelt ist. Er hat eine Riesenchance, mit Aue etwas aufzubauen", erklärt Leonhardt. Aue steht derzeit zwei Punkte über der möglichen Abstiegsrelegation.

