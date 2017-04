Sandhausen verpflichtet Mannheimer Ibrahimaj

Mittwoch, 12.04.2017

Ibrahimaj kommt in der laufenden Regionalliga-Spielzeit in 27 Einsätzen auf vier Tore und zehn Vorlagen für die Mannheimer, bei denen er in der Saison 2015/16 unter dem heutigen Sandhäuser Trainer Kenan Kocak spielte.

Ali Ibrahimaj im Steckbrief