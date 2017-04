Sam und Aogo nach Hannover?

Freitag, 28.04.2017

Andre Breitenreiter und Horst Heldt führen inzwischen die Geschicke von Hannover 96. Im Sommer 2016 waren beide noch auf Schalke, nun kämpfen sie um den Aufstieg in die Bundesliga. Zur kommenden Saison könnten zwei weitere Schalker ins Boot geholt werden.

Wie die Bild berichtet, ist Hannover an Aogo und Sam interessiert. Während Sam derzeit an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen ist, spielt Aogo noch in Gelsenkirchen. Unter Trainer Markus Weinzierl ist der ehemalige Nationalspieler aber nur selten gefragt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dementsprechend würde S04-Sportdirektor Christian Heidel wohl mit einer Trennung leben können. Schalke könnte einiges an Gehalt einsparen, die Spieler müssten bei einem Wechsel aber wohl Abstrichte machen. Aogo ist noch bis Ende der Saison unter Vertrag, Sam bis 2018.

Bei NP-Anstoß äußerte sich Heldt zu den Gerüchten aus der Bild und dementierte das Interesse an Sam. "Kein Thema", sei der Flügelspieler. Anders dagegen Aogo, der zu den Ausgewählten zähle, mit "denen wir uns auseinandersetzen".

Alle Infos zu Hannover 96