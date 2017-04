Großkreutz feuert Stuttgart vor Derby an

Samstag, 08.04.2017

"Ich kann nicht einfach so tun, als ob mir das Spiel am Sonntag egal ist. Es ist nun mal ein Derby", schrieb Großkreutz auf seinem Instagram-Account: "Männer, alles geben! Kämpft, grätscht und zerreißt euch. Für die Stadt und die Region ist es das wichtigste Spiel - denkt an das geile Gefühl vom Hinspiel."

Das Hinspiel hatte Stuttgart mit 3:1 für sich entscheiden können. Mit dem Sieg sprang der VfB damals auf den zweiten Tabellenplatz, auf dem er sich auch jetzt befindet. Laut Großkreutz sei das Derby "mehr als nur ein Spiel. Ich drücke die Daumen und bin mit den Gedanken bei euch. Ihr schafft das. Euer Freund".

