22.500 Euro Strafe für Düsseldorf

Donnerstag, 06.04.2017

Der DFB verzichtete jedoch auf einen Teilausschluss der Zuschauer.

Stattdessen wurde der ursprünglich bis zum 30. April geltende Bewährungszeitraum für die Sperrung der Blöcke 36 bis 39 in der Esprit Arena bis zum 31. Oktober verlängert. Bei den Auswärtsspielen in Stuttgart (0:2) und Bochum (2:1) hatten Fortuna-Fans in verstärktem Maß Pyrotechnik gezündet.

Sollte es in der Bewährungszeit zu einem weiteren schwerwiegenden Wiederholungsfall kommen, müssten im darauffolgenden Zweitliga-Heimspiel die entsprechenden Blöcke leer bleiben.

