Braunschweig: Saison-Aus für Kapitän Correia

Dienstag, 14.03.2017

Wie der Tabellenvierte mitteilte, zog sich der 27 Jahre alte Innenverteidiger beim 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf am Montagabend eine komplexe Bandverletzung im rechten Sprunggelenk zu und fällt für den Rest der Saison aus. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstag.

"Es ist tragisch, dass Cello sich erneut eine so schwere Verletzung zugezogen hat", sagte Marc Arnold, Sportlicher Leiter der Eintracht. Correia war nach seiner in einem Laufduell mit Ihlas Bebou erlittenen Verletzung in der zehnten Minute ausgewechselt worden.

Marcel Correia im Steckbrief